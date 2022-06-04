Лидер «Зенита» привлёк повышенный интерес чемпиона Еврокубка и участника Евролиги

К форварду «Зенита» Джордану Мики проявляют интерес сразу два иностранных клуба. Речь идёт о «Фенербахче» и «Виртусе». Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Лука Д'Алессандро.
Об интересе к Мики со стороны турецкого и итальянского клубов сообщалось и ранее, однако теперь, по сведениям источника, обе команды всерьёз рассматривают возможность приобретения Джордана.
«Виртус» стал чемпионом Еврокубка сезона-2021/2022, в финальном мачте обыграв «Бурсаспор». «Фенербахче» занял 12-е место по итогам регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона.
Мики в этом сезоне был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.
В настоящее время «Зенит» выступает в финальной серии Единой лиги ВТБ, сражаясь за титул с ЦСКА. После трёх матчей счёт в серии 3-3. Решающая встреча состоится завтра, 5 июня.
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