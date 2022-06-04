Швед первым в истории набрал более 100 очков за финальную серию Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник ЦСКА Алексей Швед стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, сумевшим набрать более 100 очков в ходе финальной серии. После шести матчей финала на счету Шведа 102 очка. В среднем Алексей набирает 17 очков, 7,3 передачи и 3,8 подбора за 34 минуты на площадке.
Примечательно, что ранее финальные серии Единой лиги ВТБ не затягивались дольше чем на четыре матча. В нынешнем сезоне Единая лига ВТБ впервые проводит финал в формате «до четырёх побед».
Напомним, шестая встреча финала завершилась победой «Зенита» со счётом 82:63. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
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