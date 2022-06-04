«Финал финалов!» Паскуаль поделился ожиданиями от седьмого матча финала Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Сегодня прошла последняя тренировка, которая завершает 42-ю неделю работы нашей команды. В Москву мы едем с правильным ментальным настроем, так как в последних четырёх матчах мы выиграли трижды и проиграли только в одной встрече во втором овертайме. Это значит, что мы близки к тому уровню игры, который хотим показывать. Это будет особенная игра! Тут должны проявляться лучшие качества игроков. Мы должны быть готовы понимать ход игры, играть хорошо в защите и хорошо в нападении, не терять план игры, несмотря на борьбу эмоций. Надо воспринимать этот матч как финал финалов!» — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».
Напомним, шестая встреча финала завершилась победой «Зенита» со счётом 82:63. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
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