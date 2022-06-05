Экс-наставник сборной России Сергей Базаревич возглавил «Самару»

Известный специалист Сергей Базаревич стал главным тренером «Самары». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение на два сезона.



В тренерский штаб также войдут Владислав Коновалов, последние годы работавший в «Автодоре», Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в национальной команде России и системе ЦСКА, а также Александр Полинкевич.



До того как возглавить «Самару», Базаревич работал главным тренером сборной России. В национальной команде он трудился с 2016 по 2021 год.



В середине мая пост наставника «Самары» покинул вице-чемпион мира Игорь Грачёв, возглавлявший клуб с 2017 года. Под его руководством самарцы дважды выигрывали Суперлигу (2019, 2021) и дважды брали Кубок России (2020, 2022).