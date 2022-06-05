Сергей Карасёв не смог сдержать слёз после победы «Зенита» в финале Единой лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв эмоционально отреагировал на победу в финале Единой лиги ВТБ. Баскетболист не смог сдержать слёз.

В решающем, седьмом матче финальной серии с ЦСКА команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб.