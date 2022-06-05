«Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ

Сегодня, 5 июня, состоялся седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Противостояние прошло в Москве и завершилось победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард «Зенита» Джордан Мики. В его активе 19 очков. Лучшую результативность у красно-синих показал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).



В матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержали баскетболисты УНИКСа.