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«Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ

«Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 5 июня, состоялся седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Противостояние прошло в Москве и завершилось победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард «Зенита» Джордан Мики. В его активе 19 очков. Лучшую результативность у красно-синих показал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

В матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержали баскетболисты УНИКСа.

«Зенит» – новый чемпион! ЦСКА впервые проиграл Единую лигу ВТБ «Зенит» – новый чемпион! ЦСКА впервые проиграл Единую лигу ВТБ
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