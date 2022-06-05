Димитрис Итудис объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает клуб. Греческий специалист возглавлял красно-синих с 2014 года.

«Мы с клубом решили пойти разными путями. Я не говорю «до свидания», я говорю «на связи». Мне было приятно работать с вами все эти годы. И давать столько интервью», — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в решающем, седьмом матче финальной серии ЦСКА проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.