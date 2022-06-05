С. Иванов: этот сезон и финал — лучшие в истории Единой лиги ВТБ

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (75:81), победу в котором одержали петербургские баскетболисты.



«Я говорил, что если серия будет длинной, то преимущество будет у «Зенита». Если короткой — то у ЦСКА. Армейцы просто выдохлись.



Этот сезон и финал — лучшие в истории Единой лиги ВТБ, это точно. Сценарий повторил хоккейную серию — один в один (в финале плей-офф Кубка Гагарина — 2022 ЦСКА переиграл магнитогорский «Металлург», уступая по ходу серии со счётом 1-3. — Прим. «Чемпионата»). И ключевой момент — травма Шведа», — приводит слова Иванова ТАСС.