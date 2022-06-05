Ассистент тренера «Зенита» оценил эпизод с удалением Паскуаля в 7-м матче финала с ЦСКА

Ассистент главного тренера «Зенита» Иньиго Зорзано прокомментировал эпизод с удалением Хави Паскуаля в третьей четверти седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и петербургским клубом (75:81).



«Это не было нашей тактикой. Иногда все идёт по плану, а иногда нет. Нам повезло, что всё так получилось. На самом деле, когда удаляли Хави Паскуаля, он ничего не сказал. Это нормальный процесс. Ну как нормальный? Рабочий. Такое случается, эмоций было много», — сказал Зорзано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Напомним, «Зенит» впервые в истории завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ. В матче за третье место встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержали баскетболисты УНИКСа.

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