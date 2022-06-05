Президент ЦСКА станет и. о. главного тренера после ухода Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что временно будет исполнять обязанности главного тренера команды. На этом посту он заменит Димитриса Итудиса, который покинул клуб после завершения сезона.



Ранее ЦСКА в седьмом матче финальной серии уступил «Зениту» со счётом 75:81. Клуб из Санкт-Петербурга впервые стал победителем Единой лиги ВТБ. После матча Итудис сообщил, что уходит из клуба.



«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка. Дедлайн по новому тренеру? Я только вошёл во вкус. Не позднее следующего сезона ЦСКА получит нового тренера», — цитирует Ватутина «РИА Новости».

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Он также является главным тренером сборной Греции.