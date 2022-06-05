Президент ЦСКА станет и. о. главного тренера после ухода Итудиса
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что временно будет исполнять обязанности главного тренера команды. На этом посту он заменит Димитриса Итудиса, который покинул клуб после завершения сезона.
Ранее ЦСКА в седьмом матче финальной серии уступил «Зениту» со счётом 75:81. Клуб из Санкт-Петербурга впервые стал победителем Единой лиги ВТБ. После матча Итудис сообщил, что уходит из клуба.
«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка. Дедлайн по новому тренеру? Я только вошёл во вкус. Не позднее следующего сезона ЦСКА получит нового тренера», — цитирует Ватутина «РИА Новости».
Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Он также является главным тренером сборной Греции.
Новость по темеДимитрис Итудис объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА
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