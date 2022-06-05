Пойтресс курил сигару, Фридзона поздравлял Овечкин. Фото победы «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Завершился седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Противостояние прошло в Москве и закончилось со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы победили в нём со счётом 4-3, завоевав тем самым золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.
Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал победу своей команды в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Зенит» впервые в истории завоевал этот трофей.
«Не могу про себя сказать, что я легенда. Пусть другие говорят.
Если скажут журналисты, то будет приятно. На самом деле было очень тяжело. Мне представился шанс, и я им воспользовался. Сейчас очень рад. И рад, конечно, что удалось победить лигу ВТБ с тремя разными командами. Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто меня поддерживал, кто болел за команду. Седьмой матч — в истории лиги такого не было, и эмоции ушли на второй план.
Завершение карьеры? Я буду думать, смотреть. Но почему нет? Я ещё могу», — сказал Фридзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 5 июня 2022
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