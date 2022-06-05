Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео с лучшими моментами решающего матча финальной серии между «Зенитом» и ЦСКА. Седьмой матч серии завершился победой «Зенита» со счётом 81:75.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Благодаря одержанной победе петербуржцы победили в нём со счётом 4-3, завоевав тем самым золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.
Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).
В матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал клуб из Казани.
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