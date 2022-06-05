В «Реале» рассказали о состоянии тренера, который перенёс инфаркт

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала сообщение, в котором рассказала о состоянии главного тренера команды Пабло Ласо. Ранее стало известно, что специалиста госпитализировали после инфаркта. 54-летний тренер был доставлен в одну из больниц Мадрида.



«Нашему тренеру Пабло Ласо сегодня провели катетеризацию. Сейчас его состояние стабильно. Он проведёт ночь под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии», — сказано в сообщении.



Ласо не сможет принять участие в пресс-конференции, запланированной перед третьей встречей с «Басконией» в рамках полуфинальной серии чемпионата Испании, а также пропустит саму игру. Руководить командой будет Чус Матео.



Напомним, счёт в серии между «Реалом» и «Басконией» — 2-0 в пользу «Королевского клуба». Третий матч состоится во вторник, 7 июня.

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