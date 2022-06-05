Станислав Ерёмин: ключевым в серии ЦСКА и «Зенита» стал четвёртый матч

Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин прокомментировал результат финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл серию с ЦСКА (4-3).
«Поздравляю «Зенит». Они заслуженно стали чемпионами, на протяжении всего сезона показывали отличную игру и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Поздравляю с завершением сезона и ЦСКА. Клуб понёс серьёзные и существенные кадровые потери. Их было сложно восполнить.
Болельщики получили потрясающую, яркую финальную серию. Очень рад за наш баскетбол. Мы попали в трудную ситуацию, но с достоинством с ней справились, показали достойный финал. Считаю, Евролига очень многое потеряла, отстранив наши команды.
Ключевым в серии, как ни странно, стал четвёртый матч. Именно тогда «Зенит» по-настоящему преобразился и поверил в свои силы. «Зенит» увеличил давление, ЦСКА же на фоне усталости упал. Димитрису Итудису было необходимо расширение состава. Алексею Шведу, Николе Милутинову, Никите Курбанову и Семёну Антонову не хватило свежести», — цитирует Ерёмина «РИА Новости».
- 5 июня 2022
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