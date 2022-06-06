Защитник «Зенита» Лойд договорился о контракте с «Монако»

Атакующий защитник «Зенита» Джордан Лойд продолжит карьеру в «Монако», сообщает Eurohoops. По данным источника, 28-летний баскетболист договорился о контракте с монегасками.



Зарплата Лойда в «Монако» составит порядка 1 млн. В соглашении будет прописана возможность досрочного расторжения контракта.



Накануне, 5 июня, «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА (4-3). Лойд в 25 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 12,4 очка, делал 5,2 передачи и 1,3 перехвата за игру.

Ранее в «Зените» выразили надежду, что главный тренер команды Хавьер Паскуале продолжит работу с питерцами. В то же время ЦСКА уже покинул главный тренер Димитрис Итудис.