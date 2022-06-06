Керр — об игре Карри: Стеф поражает воображение. Он получает недостаточно похвалы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру лидера команды Стефена Карри после победы во втором матче финальной серии с «Бостон Селтикс».
«Стеф просто поражал воображение, и не только бросками, но и защитой. Он просто не получает достаточно похвалы за свой уровень подготовки, физическую выносливость и защиту. Люди пытаются измотать его, потому что знают, насколько он важен для нас в нападении.
Разница в силе и физическом состоянии Стефа и его тела сейчас довольно велика по сравнению с тем, что было восемь лет назад, когда я только пришёл сюда. Парень потрясающий. Он продолжает работать над своей игрой, своей силой, своей физической формой из года в год. Наблюдать за его игрой каждый вечер — одно удовольствие», — приводит слова Керра NBS Sports.
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