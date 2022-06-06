Итудис: потрясающие восемь сезонов. Не говорю ЦСКА «до свидания», а говорю «увидимся»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу ухода со своего поста.
«Это были потрясающие восемь сезонов. Два титула в Евролиге, множество титулов в Единой лиге, Суперкубок Лиги ВТБ, классные матчи, серии плей-офф, победные серии, рекорды, которые установила эта команда. И впереди ещё больше! Команда была до меня, будет становиться сильнее и после меня, не сомневаюсь. Я очень благодарен Андрею Ватутину и «Норильскому никелю», Наталии Фураевой, Андрею Щепанкову, врачам и тренерам за совместную работу, за возможность расти и развиваться как личность, как тренер, как семьянин. Горжусь всеми и каждым, кто работает в этом великом клубе. Я обзавёлся здесь отношениями, это семья для меня! Также хочу поблагодарить болельщиков за их любовь, за понимание. Не говорю «до свидания», а говорю «увидимся». ЦСКА — великолепный клуб с большими традициями и будущим. Уверен, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуться на вершину — своё заслуженное место», — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.
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