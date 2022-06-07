Агент Душана Алимпиевича отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Миодраг Ражнатович, агент главного тренера «Бурсаспора» Душана Алимпиевича, прокомментировал информацию о предполагаемом интересе московского ЦСКА к его клиенту.
«Это неправда. Никто из ЦСКА со мной не связывался. У Душана действующий контракт с «Бурсаспором», — сказал Ражнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Золотые медали завоевали баскетболисты «Зенита». В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга победил армейцев. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им взять верх в финальном противостоянии. Вскоре после окончания чемпионата с поста наставника ЦСКА ушёл Димитрис Итудис.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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