Mozzart Sport: «Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашения от Единой лиги ВТБ

Два лидера чемпионата Сербии, «Црвена Звезду» и «Партизан», получили приглашение со стороны Единой лиги ВТБ присоединиться к турниру. Об этом информирует издание Mozzart Sport.
По сведениям источника, клубы пока думают над предложением. При этом издание подчёркивает, что если бы не напряжённая обстановка на политической арене, которая установилась в последнее время, обе команды определились бы гораздо быстрее.
Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.
Чемпионом Единой лиги ВТБ в этом сезоне впервые в истории стал «Зенит».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 7 июня 2022
-
18:45
-
17:57
-
17:15
-
16:31
-
16:04
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
-
09:14
-
05:43
-
00:45
- 5 июня 2022
-
23:46
-
22:38
-
22:23
-
21:52