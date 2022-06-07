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Mozzart Sport: «Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашения от Единой лиги ВТБ

Mozzart Sport: «Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашения от Единой лиги ВТБ
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Два лидера чемпионата Сербии, «Црвена Звезду» и «Партизан», получили приглашение со стороны Единой лиги ВТБ присоединиться к турниру. Об этом информирует издание Mozzart Sport.

По сведениям источника, клубы пока думают над предложением. При этом издание подчёркивает, что если бы не напряжённая обстановка на политической арене, которая установилась в последнее время, обе команды определились бы гораздо быстрее.

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.

Чемпионом Единой лиги ВТБ в этом сезоне впервые в истории стал «Зенит».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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