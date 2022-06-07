Легионер «Локомотива-Кубань» ведёт переговоры с участником Евролиги

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли ведёт переговоры с «Фенербахче». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Лука Д'Алессандро. Дальнейших подробностей пока не сообщается.



По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона Мотли принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,6 результативные передачи. «Локомотив-Кубань» по итогам регулярки занял четвёртое место. В первом раунде плей-офф команда в трёх матчах прошла «Парму», а на стадии 1/2 финала уступила московскому ЦСКА. В споре за бронзу краснодарцы проиграли казанскому УНИКСу. Чемпионом турнира впервые в истории стал «Зенит».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: