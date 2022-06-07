Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это не допинг». Эван Фурнье заступился за Рафаэля Надаля

«Это не допинг». Эван Фурнье заступился за Рафаэля Надаля
Комментарии

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс», французский баскетболист Эван Фурнье отреагировал на ироничный комментарий соотечественника, велогонщика Тибо Пино о 14-м титуле испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Герои нашего времени…», — написал Пино о признании Надаля в том, что он провёл весь турнир на уколах из-за травмы стопы.

«Я не понимаю, что за надуманный твит? В чём, собственно, смысл данного сообщения? Это не допинг, это медикаменты. Как будто инъекции обязательно означают повышение производительности. Тогда будь снисходительным, говоря о «герое». Короче говоря, мне не понравился твой твит.

Например, пять лет назад у меня сильно болел палец на ноге, и мне пришлось сделать анестезию, чтобы сыграть в матче. В этом нет никаких запрещённых веществ, всё в порядке. Напротив, играть со «спящей» ногой даже больнее. Я нахожу этот комментарий действительно плохим», — написал Фурнье в своём «твиттере».

Подозревали в допинге коллеги и экс-министр спорта. Надаль идёт за ТБШ с микротравмой Подозревали в допинге коллеги и экс-министр спорта. Надаль идёт за ТБШ с микротравмой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022