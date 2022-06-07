«Это не допинг». Эван Фурнье заступился за Рафаэля Надаля

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс», французский баскетболист Эван Фурнье отреагировал на ироничный комментарий соотечественника, велогонщика Тибо Пино о 14-м титуле испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».
«Герои нашего времени…», — написал Пино о признании Надаля в том, что он провёл весь турнир на уколах из-за травмы стопы.
«Я не понимаю, что за надуманный твит? В чём, собственно, смысл данного сообщения? Это не допинг, это медикаменты. Как будто инъекции обязательно означают повышение производительности. Тогда будь снисходительным, говоря о «герое». Короче говоря, мне не понравился твой твит.
Например, пять лет назад у меня сильно болел палец на ноге, и мне пришлось сделать анестезию, чтобы сыграть в матче. В этом нет никаких запрещённых веществ, всё в порядке. Напротив, играть со «спящей» ногой даже больнее. Я нахожу этот комментарий действительно плохим», — написал Фурнье в своём «твиттере».
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