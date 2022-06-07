«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду «Локомотива-Кубань» Джонатану Мотли
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Американский форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли попал в сферу интересов греческого «Олимпиакоса». Об этом рассказал журналист Стефанос Тациос, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось об интересе к Мотли со стороны «Фенербахче».
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ нынешнего сезона Мотли принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,6 передачи. «Локомотив-Кубань» по итогам регулярки занял четвёртое место. В первом раунде плей-офф краснодарский клуб в трёх матчах одолел «Парму», а на стадии 1/2 финала уступил ЦСКА. В споре за бронзу «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу из Казани. Чемпионом турнира впервые в истории стал «Зенит».
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