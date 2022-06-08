Стефен Карри поддержал задержанную в России американку Бриттни Грайнер

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла.

«Прошло более 110 дней с тех пор, как её неправомерно задержали. Это прискорбная ситуация, это трагедия. Она должна быть дома. Она должна быть в безопасности. Ей нужно быть со своей семьёй.



Сейчас главное — вернуть её домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили. Все ресурсы брошены на то, чтобы вернуть её домой как можно скорее. Я знаю, что работа ведётся, и, надеюсь, у этой истории будет положительный конец», — приводит слова Карри ESPN.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время выступает за УГМК.