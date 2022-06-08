«Юта» провела собеседование с бывшим главным тренером «Лейкерс»

Клуб НБА «Юта Джаз» провёл собеседования с бывшим главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнком Вогелем и экс-ассистентом главного тренера «джазменов» Ламаром Скитером, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Ранее стало известно, что главный тренер «Юты» Куин Снайдер покинет команду. Снайдер проработал в команде восемь лет.



Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены в топ-75 игроков всех времён. Вогель и игроки команды подверглись жёсткой критике со стороны общественности.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона баскетболисты «Юты» заняли девятое место. В первом раунде плей-офф «Юта» проиграла клубу «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).