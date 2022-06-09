Мать Дрэймонда Грина: было смешно видеть, как игроки «Бостона» плачут

Мэри Бэйберс-Грин, мать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, раскритиковала игроков «Бостон Селтикс» за то, что они раскритиковали поведение её сына во время матча.



«Было смешно видеть, как они плачут. Они же такие крутые парни. И если ты так крут, то почему ноешь, когда кто-то ведёт себя с тобой жёстко?» — цитирует Мэри Бэйберс-Грин The Morning Roast.



Грин во втором матче серии устроил потасовку с Джейленом Брауном, но смог избежать удаления.



Напомним, в ночь на 6 июня состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).



Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся сегодня, 9 июня, в 4:00 мск.