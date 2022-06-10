УНИКС проявляет интерес к нигерийскому форварду из чемпионата Испании
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Казанский УНИКС проявляет интерес к нигерийскому форварду испанского клуба «Манреса» Чиме Монеке. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Лука Д'Алессандро.
В сезоне-2021/2022 Монеке стал MVP Лиги чемпионов ФИБА и вошёл в символическую пятерку чемпионата Испании.
Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занял третье место. В четвертьфинале соревнований казанцы в трёх матчах одолели саратовский «Автодор», а на стадии 1/2 финала уступили будущему победителю турнира, «Зениту» из Санкт-Петербурга. В серии за третье место баскетболисты УНИКСа оказались сильнее «Локомотива-Кубань».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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