«Лейкерс» и ещё три клуба НБА просмотрят сына Шакила О'Нила

Шариф О'Нил, который примет участие в драфте-2022, будет находиться на просмотре у «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха.



Кроме того, молодого игрока просмотрят «Кливленд Кавальер», «Атлант Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».



Последние два года Шариф отыграл за Луизиану Стэйт в NCAA. Он приходится сыном легендарному центровому Шакилу О'Нилу, который является один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, Шакил получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: