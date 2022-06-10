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«Лейкерс» и ещё три клуба НБА просмотрят сына Шакила О'Нила

«Лейкерс» и ещё три клуба НБА просмотрят сына Шакила О'Нила
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Шариф О'Нил, который примет участие в драфте-2022, будет находиться на просмотре у «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха.

Кроме того, молодого игрока просмотрят «Кливленд Кавальер», «Атлант Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».

Последние два года Шариф отыграл за Луизиану Стэйт в NCAA. Он приходится сыном легендарному центровому Шакилу О'Нилу, который является один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, Шакил получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе:

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