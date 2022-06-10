«Лос-Анджелес Лейкерс» определил цель на трансферном рынке

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон привлёк внимание «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Hoops Wire, ссылаясь на несколько источников.
Секстон пропустил большую часть сезона НБА 2021/2022 из-за травмы мениска. Позже он был вынужден перенести операцию. В межсезонье-2022 становится ограниченно свободным агентом. Сообщается, что интерес в подписании Коллина проявляет даже лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Новым наставником «озёрников» стал Дарвин Хэм.
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:
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