«Лос-Анджелес Лейкерс» определил цель на трансферном рынке

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон привлёк внимание «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Hoops Wire, ссылаясь на несколько источников.



Секстон пропустил большую часть сезона НБА 2021/2022 из-за травмы мениска. Позже он был вынужден перенести операцию. В межсезонье-2022 становится ограниченно свободным агентом. Сообщается, что интерес в подписании Коллина проявляет даже лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Новым наставником «озёрников» стал Дарвин Хэм.

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»: