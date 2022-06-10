Кириленко: Швед — лучший игрок в нашем баскетболе последние 7-8 лет уж точно

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об атакующем защитнике ЦСКА Алексее Шведе.



«Почему Алексей Швед – крутой? Потому что он, на мой взгляд, лучший игрок в нашем баскетболе последние 7-8 лет уж точно. Критика – это нормальный процесс в любом виде спорта.



Леброн Джеймс, который последние 20 лет лучший игрок в НБА, критикуется регулярно, в том числе топовыми телевизионными специалистами. Это стиль баскетбола, который кому-то нравится, кому-то не нравится. Это человек, который постоянно является лидером, тащит свою команду. Здесь я отталкиваюсь от качества игры и от того, что человек даёт клубу. Это несомненный лидер своих команд на протяжении десяти лет, где бы он ни играл», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслоновым.

Полный текст интервью с Андреем Кириленко выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.