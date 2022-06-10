Ларкин продлил контракт с «Анадолу Эфес»

Защитник Шейн Ларкин (29 лет, 182 см) и действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» договорились о продлении контракта на два года, сообщает официальный сайт стамбульского клуба. Новое соглашение с 29-летним американским баскетболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выхода в НБА.
Действующий контракт «Анадолу Эфес» с Ларкином истекает по завершении чемпионата. Защитник выступает за турецкую команду с 2018 года. В 39 матчах Евролиги-2021/2022 Ларкин набирал в среднем 14,7 очка, а также делал 5,3 передачи, 3,0 подбора и 1,3 перехвата.
На этой неделе клуб из Стамбула официально объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-форвардом ЦСКА Уиллом Клайберном.
«Анадолу Эфес» второй год подряд выиграл Евролигу. В настоящее время команда Эргина Атамана уступает «Фенербахче» (0-2) в финальной серии чемпионата Турции до трёх побед.
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