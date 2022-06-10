Дрэймонд Грин: болельщики в Кливленде более отвязные и безжалостные, чем в Бостоне

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что побеждает в психологической схватке с бостонскими болельщиками в финальной серии плей-офф НБА.



«Я одерживаю верх в ментальном противостоянии с болельщиками из Бостона. Они буквально запали на меня. Я смотрю на их внимание ко мне с другой стороны. Своё время они посвящают мне, я плотно засел в их головах. Они думают обо мне постоянно.

Я не смотрю на то, что они говорят, а смотрю на то, как много они обо мне говорят. Что касается их громкости, то в Кливленде было более громко и шумно. Кливленд был куда громче, а их болельщики применяли слова и фразы куда ярче. Болельщики в Кливленде более отвязные и безжалостные. Я готов даже к усилению натиска бостонских фанатов. Они не станут тратить время на кого попало. И я буду черпать энергию из их эмоций в четвёртом матче», – цитирует Грина Andscape.



«Бостон Селтикс» выигрывает у «Голден Стэйт Уорриорз» в полуфинальной серии со счётом 2-1. Четвёртая игра финала НБА состоится в Бостоне 11 июня. Начало – в 4.00 мск.