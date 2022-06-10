«Вот это заслуженно». Сын Шакила О’Нила — о приглашении на просмотр в «Лейкерс»
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Сын легендарного центрового НБА Шакила О’Нила Шариф отреагировал на новость о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пригласил его на просмотр перед драфтом-2022.
«Вот это заслуженно», – кратко написал 22-летний форвард в своих социальных сетях.
В этом году Шариф О’Нил выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации, который состоится 23 июня в Нью-Йорке. Молодой баскетболист уже побывал на просмотре в «Милуоки Бакс». Кроме того, пригласить на просмотр сына шестикратного чемпиона НБА планируют «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».
У «Лос-Анджелес Лейкерс» нет пиков, однако они могут выменять пик второго раунда или подписать О’Нила-младшего после драфта, если тот не будет выбран.
Новость по теме«Лейкерс» и ещё три клуба НБА просмотрят сына Шакила О'Нила
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