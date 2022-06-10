Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вот это заслуженно». Сын Шакила О’Нила — о приглашении на просмотр в «Лейкерс»

«Вот это заслуженно». Сын Шакила О’Нила — о приглашении на просмотр в «Лейкерс»
Шакил О'Нил
Комментарии

Сын легендарного центрового НБА Шакила О’Нила Шариф отреагировал на новость о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пригласил его на просмотр перед драфтом-2022.

«Вот это заслуженно», – кратко написал 22-летний форвард в своих социальных сетях.

В этом году Шариф О’Нил выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации, который состоится 23 июня в Нью-Йорке. Молодой баскетболист уже побывал на просмотре в «Милуоки Бакс». Кроме того, пригласить на просмотр сына шестикратного чемпиона НБА планируют «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».

У «Лос-Анджелес Лейкерс» нет пиков, однако они могут выменять пик второго раунда или подписать О’Нила-младшего после драфта, если тот не будет выбран.

Новость по теме
«Лейкерс» и ещё три клуба НБА просмотрят сына Шакила О'Нила
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022