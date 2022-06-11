Грин: Карри вышел и показал, почему он — один из лучших баскетболистов

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о своём товарище по команде, разыгрывающем Стефене Карри. В четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (107:97, 2-2 в серии) Карри набрал 43 очка, став самым результативным игроком в составе обеих команд.
«Просто невероятно. Стефен вышел и показал, почему он — один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. Он один из самых надёжных и крутых парней, с которыми я когда-либо играл. Он очень решителен и просто создан для соревновательной борьбы», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.
Следующая встреча между клубами состоится 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени.
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