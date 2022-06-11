Источник: «Виртус» не контактировал с Ибакой, форвард будет выступать в НБА

Форвард Серж Ибака, в минувшем сезоне защищавший цвета «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки Бакс», сосредоточится на рынке свободных агентов НБА, сообщает Sportando.
Ранее спортивное издание Tuttosport сообщило, что испанцем конголезского происхождения интересуется действующий чемпион Италии, Еврокубка и финалист Серии А нынешнего сезона «Виртус», который тренирует Серджо Скариоло. Однако источник опроверг слухи и рассказал, что клуб из Болоньи не контактировал с баскетболистом сборной Испании.
«Серж будет играть в НБА в следующем сезоне», – добавил источник.
Таким образом, отъезд Ибаки из Национальной Баскетбольной Ассоциации в межсезонье практически исключен.
Форвард сборной Испании начинал сезон в «Клипперс», но зимой был обменян в «Милуоки». В составе «Бакс» Ибака в среднем набирал 5,7 очка и делал 4,4 подбора.
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