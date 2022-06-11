Тейтум — о поражении в матче с «Голден Стейт»: проиграли из-за меня
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о поражении своей команды с «Голден Стейт Уорриорз» в рамках четвёртого матча финальной серии НБА.
«Поверьте, мы не пытаемся специально усложнить себе жизнь. Проиграли эту игру из-за меня. Я должен был выступить лучше и эффективнее. Точнее бросать, чаще попадать из-под кольца. Я буду играть ещё лучше и мы поработаем над этим в понедельник», — приводит слова Тейтума clutchpoints.com.
Джейсон Тейтум в четвёртом матче серии реализовал 8 бросков с игры из 23. «Бостон» проиграл «Уорриорз» со счётом 97:107, несмотря на то, что вёл в начале четвертой четверти. В заключительные пять минут матча «Селтикс» набрали лишь 3 очка. После четырёх игр счёт в серии равный — 2-2.
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