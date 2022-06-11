Андрей Кириленко назвал 5 команд Суперлиги-1, которые могли бы выступить в Единой лиге ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о возможном приходе в Единую лигу ВТБ команд из Суперлиги-1.



«Здорово, что Единая лига обратила внимание на команды Суперлиги. Я считаю, что они давно заслужили повышение в классе. И в идеальном мире, конечно, нам хотелось бы, чтобы был постоянный переход топовой команды первого дивизиона в следующий. Здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, по уму так должно быть. Но, как показывает практика, всё равно должны быть критерии допуска. Если команды хотят играть в топовой лиге, они должны иметь хорошую арену, определённый бюджет, гарантии региона. Потому что никто не хочет видеть в турнире команды-однодневки, которые зашли, а на следующий год бюджет закончился. В первом дивизионе могли финансирование поддерживать, а в топовой лиге этого уже недостаточно — и, конечно, команда сдувается. Такого хочется избежать.



Этот сезон Суперлиги был великолепным — кроме чемпионов из «Уралмаша», здорово показали себя и «Руна», и «Самара», и МБА, и «Темп-СУМЗ-УГМК». Вот пять команд, которые в принципе по спортивному уровню уже готовы пробовать себя в Единой лиге. Да, может быть, пока не бороться с «большой четвёркой», но с «Нижним Новгородом», «Автодором», «Астаной» и «Цмоками» эти команды могут бороться на равных и какую-то конкуренцию оказывать», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.