«Автодор» подтвердил бюджет и сохранит место в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» сумел подтвердить бюджет на уровне предыдущего сезона и примет участие в розыгрыше чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Баскетбольный клуб представил в лигу все необходимые документы, подтверждающие финансирование. Существует вероятность, что правительство Саратовской области выделит команде дополнительные средства на следующий календарный год. По информации источника, в настоящее время «Автодор» ведёт активные переговоры об увеличении бюджета с врио региона Романом Бусаргиным.
Ранее появилась информация о том, что саратовский клуб не получил гарантийное письмо на финансирование от руководства области, поэтому не мог подтвердить требуемый бюджет на сезон-2022/2023.
Отметим, что у «Автодора» самый маленький бюджет среди российских клубов, являющихся участниками Единой лиги ВТБ. В минувшем сезоне он составил около 230 млн рублей. Несмотря на это, саратовская команда завершила 2021 год в ранге лидера регулярного чемпионата и заняла итоговое шестое место.
Состав участников и система проведения чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 будут утверждены на заседании Совета лиги, которое состоится во вторник, 14 июня, в Москве.
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