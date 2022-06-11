«Автодор» подтвердил бюджет и сохранит место в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» сумел подтвердить бюджет на уровне предыдущего сезона и примет участие в розыгрыше чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



Баскетбольный клуб представил в лигу все необходимые документы, подтверждающие финансирование. Существует вероятность, что правительство Саратовской области выделит команде дополнительные средства на следующий календарный год. По информации источника, в настоящее время «Автодор» ведёт активные переговоры об увеличении бюджета с врио региона Романом Бусаргиным.



Ранее появилась информация о том, что саратовский клуб не получил гарантийное письмо на финансирование от руководства области, поэтому не мог подтвердить требуемый бюджет на сезон-2022/2023.



Отметим, что у «Автодора» самый маленький бюджет среди российских клубов, являющихся участниками Единой лиги ВТБ. В минувшем сезоне он составил около 230 млн рублей. Несмотря на это, саратовская команда завершила 2021 год в ранге лидера регулярного чемпионата и заняла итоговое шестое место.

Состав участников и система проведения чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 будут утверждены на заседании Совета лиги, которое состоится во вторник, 14 июня, в Москве.