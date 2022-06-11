Андрей Кириленко — о санкциях: моя задача — уделять максимальное внимание баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об отношениях с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) после введения санкций.
«У нас отличные отношения. Мы сохраняем позиции в руководящих органах международного баскетбола: я продолжаю возглавлять Всемирную комиссию ФИБА по баскетболу 3x3, а Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина входит в Бюро ФИБА-Европа. Отношения отличные, но политическая обстановка нам никак не помогает. И, естественно, сейчас очень большое влияние некоего политического мнения не позволяет нам участвовать ни в еврокубках, ни в турнирах сборных, потому что там многие команды просто отказываются играть. Я прекрасно понимаю ФИБА. Условно, вот в сентябре будет чемпионат Европы. ФИБА говорит: «Окей, Россия играет». А 20 стран, которые там участвуют, говорят: «А мы не будем играть». И что, мы чемпионы? ФИБА дисквалифицировала 20 команд, и Россия стала чемпионом? Это как минимум странно. И нам самим будет не очень комфортно, если мы будем чемпионами в такой ситуации.
Когда говорят, что спорт вне политики — всё равно это политика. И мы все прекрасно это знаем. Но мы-то как раз не политики. Мы играем в баскетбол и занимаемся баскетболом. Два года назад все были вирусологами, сейчас все стали политиками. Моя задача не изменилась — уделять максимальное внимание баскетболу и отталкиваться от существующих условий, какими бы они ни были. Есть такая ситуация, мы не участвуем с детского до взрослого уровня ни в каких международных соревнованиях — значит, будем делать вот так. Лето у нас свободное, значит, дадим ветеранам отдохнуть, а молодые будут иметь свою тренировочную практику. Следующий сезон будет без еврокубков, значит, нам надо максимально уделить внимание своему чемпионату и использовать любые возможности, любые плюсы. Что мы, собственно говоря, и делаем», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.
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