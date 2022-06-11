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Агент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА

Агент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА
Никола Милутинов
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Официальный представитель Николы Милутинова Георге Пану опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в греческий «Олимпиакос».

«У Николы контракт действует ещё один год. Так что новости как про «Олимпиакос», так и про «Виртус» с «Фенербахче» не соответствуют действительности», – сказал Пану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сербский центровой защищал цвета «Олимпиакоса» на протяжении пяти сезонов перед переходом в ЦСКА в 2020 году. В минувшем сезоне Милутинов помог московской команде выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали чемпионата страны. В 20 матчах он в среднем набирал 12,4 очка и делал 8,7 подбора за 23,3 минуты на паркете.

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