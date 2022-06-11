«Моя мама определённо права». Дрэймонд Грин — о своей игре в финальной серии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал слова матери о своей игре в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».



Мэри Бэйберс-Грин написала в социальной сети, что её сын не похож на самого себя.



«Видел, что мама написала, что это тяжёлая серия для меня. Она определённо права. Но сначала мне необходимо разобраться. Это далеко не самые большие сложности в моей жизни. Я всегда окружён какими-то вызовами», – отреагировал Грин в своем подкасте.



В четвёртом матче финала НБА «Уорриорз» одержали выездную победу над «Селтикс» (107:97) и сравняли счёт в серии (2-2). Грин во второй игре подряд набрал только два очка, реализовав в последней встрече всего один из семи бросков с игры. В общей сложности в активе трёхкратного чемпиона НБА 17 очков и 18 фолов в четырёх встречах финала.



Пятый поединок между «Голден Стэйт» и «Бостоном» состоится в Сан-Франциско на паркете «Чейз-Центра» во вторник, 14 июня. Начало – в 4:00 мск.