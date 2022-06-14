В новом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют 12 команд

Как стало известно «Чемпионату», Единая лига ВТБ разослала членам Совета лиги проект календарного плана чемпионата-2022/2023 на двенадцать команд. Элитный дивизион пополнят представители Суперлиги-1 БК «Самара» и МБА (Москва).



Предполагается, что регулярный чемпионат пройдет в два этапа, четвертьфинальные серии будут сыграны до трех побед, а полуфиналы, финалы и матчи за третье место – до четырёх. Регулярный чемпионат стартует в начале октября, плей-офф закончится не позднее 22 мая 2023 года.



Минувший сезон Единой лиги ВТБ завершили десять команд: «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Парма-Парибет» (Пермский край), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) и «Цмоки-Минск» (Беларусь). Все десять клубов примут участие в следующем чемпионате.



Заседание Совета лиги, на котором будут утверждены состав участников и система проведения розыгрыша, состоится сегодня, 14 июня, в Москве.

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