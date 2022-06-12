Игроки ЦСКА провели мастер-класс для детей с особенностями

Игроки ЦСКА Иван Ухов, Антон Карданахишвили и Александр Евсеев вместе с тренером Антоном Юдиным провели тренировку для особенных детей. Начинающие баскетболисты уже хорошо знакомы с клубом — по ходу сезона они становились участниками социального проекта Евролиги One Team.
Публикация доступна на YouTube-канале ЦСКА.
В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира. Напомним, после четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им взять верх в финальном противостоянии. Вскоре после поражения в финале Итудис покинул пост наставника ЦСКА.
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