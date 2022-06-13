13-летний Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории «Реала»
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Россиянин Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории мадридского «Реала». 13-летний баскетболист подписал контракт с испанским клубом на шесть лет, сообщает телеграм-канал «Перехват».
Ранее «Реал» никогда не подписывал таких молодых игроков. Ещё одним претендентом на Вадима Воронцова была «Барселона». Ранее баскетболист выступал за московский ЦСКА.
В молодёжном составе «Реала» уже играет российский баскетболист Егор Дёмин, ставший в этом году победителем чемпионата Испании среди кадетов.
В минувшем сезоне «Реал» дошёл до финала Евролиги, в котором проиграл турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 58:57. В испанском чемпионате мадридский клуб дошёл до финала плей-офф, где сыграет с «Барселоной».
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