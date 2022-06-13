«Баскония» объявила о назначении нового главного тренера
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Пресс-служба «Басконии» объявила, что пост главного тренера команды занял Жоан Пеньярройя. Он подписал соглашение до 2024 года.
53-летний испанец провёл нынешний сезон в «Валенсии». Под его руководством команда дошла до полуфинала Еврокубка. В плей-офф АСВ «Валенсия» уступила в четвертьфинальной серии «Басконии».
В послужном списке Пеньярройи значатся победы в Лиге чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом» в 2020 и 2021 годах.
Предыдущим тренером «Басконии» был Невен Спахия. Спахия тренировал испанскую команду на протяжении 53 официальных матчей, в которых одержал 27 побед.
«Баскония» заняла девятое место в Евролиге и только что завершила выступление в Лиге ACB. Баски проиграли в полуфинальной серии из пяти матчей мадридскому «Реалу» со счётом 0-3.
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