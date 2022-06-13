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«Уникаха» подписала бывшего игрока «Нижнего Новгорода»

«Уникаха» подписала бывшего игрока «Нижнего Новгорода»
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Испанская «Уникаха» на своём официальном сайте объявила о заключении соглашения с разыгрывающим Кендриком Перри (29 лет, 183 см). В сезоне-2017/2018 американец выступал за «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.

Перри начинал прошлый сезон в греческом «Панатинаикосе», в составе которого дебютировал в Евролиге. Он набирал в среднем 4,8 очка, делал 1,7 подбора и отдавал 1,6 передачи за матч в главном клубном турнире континента. В январе американский защитник перешёл в черногорскую «Будучность», с которой участвовал в Адриатической лиге (10,5 очка, 3,0 передачи и 1,1 перехвата) и в Еврокубке (10,1 очка, 3,4 передачи и 2,5 подбора).

Ранее Перри играл за австралийский «Сидней Кингз», венгерский «Кёрменд», македонский «Карпош Соколи», российский «Нижний Новгород», сербскую «Мегу», французский «Леваллуа Метрополитан» и словенскую «Цедевиту-Олимпию».

У баскетболиста также есть черногорский паспорт, поэтому он может быть внесён в заявку команды на чемпионат Испании как европеец.

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