Баскетболист «Шарлотт» задержан при перевозке килограмма наркотиков

Центровой «Шарлотт Хорнетс», 28-летний Монтрезл Харрелл обвиняется в незаконном хранении и обороте наркотических средств, сообщает ESPN.

Американские власти заявили, что 12 мая автомобиль спортсмена был остановлен на одной из дорог штата Кентукки, так как манера его езды привлекла внимание сотрудников полиции. Полицейский почувствовал запах наркотических средств и после обыска обнаружил в рюкзаке на заднем сиденье автомобиля баскетболиста 1 килограмм марихуаны в вакуумных пакетах.

В последствии, Харреллу по данному факту было предъявлено обвинение в торговле марихуаной. Если его признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Предварительное слушание по делу назначено на 13-е июля этого года в окружном суде округа Мэдисон, сообщает источник.

Монтрезл Харелл провёл семь сезонов в НБА, в том числе три сезона за «Лос-Анджелес Клипперс» и два за «Хьюстон Рокетс».

Его нынешний клуб по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял 10-ю позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.

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