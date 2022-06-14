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Официально: «Самара» и МБА пополнили состав участников Единой лиги ВТБ

Официально: «Самара» и МБА пополнили состав участников Единой лиги ВТБ
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Сегодня в Москве на заседании Совета Единой лиги ВТБ был утверждён состав участников сезона-2022/2023. Дебютантами чемпионата станут представители Суперлиги-1 – московская МБА и «Самара», сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате Единой лиги ВТБ примут участие десять российских и два иностранных клуба:

«Автодор» (Саратов)
«Астана» (Нур-Султан, Казахстан)
«Енисей» (Красноярский край)
«Зенит» (Санкт-Петербург)
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
МБА (Москва)
БК «Нижний Новгород»
«Парма-Парибет» (Пермский край)
БК «Самара»
УНИКС (Казань)
«Цмоки-Минск» (Беларусь)
ЦСКА (Москва)

По итогам минувшего сезона Суперлиги-1 МБА заняла девятое место (12 побед – 16 поражений) и не пробилась в плей-офф. «Самара» финишировала на пятой строчке в регулярном чемпионате (17 побед – 11 поражений) и вышла в полуфинал, где уступила будущему победителю, «Уралмашу» (0-3).

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