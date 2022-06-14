Официально: «Самара» и МБА пополнили состав участников Единой лиги ВТБ

Сегодня в Москве на заседании Совета Единой лиги ВТБ был утверждён состав участников сезона-2022/2023. Дебютантами чемпионата станут представители Суперлиги-1 – московская МБА и «Самара», сообщает официальный сайт турнира.



Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате Единой лиги ВТБ примут участие десять российских и два иностранных клуба:



«Автодор» (Саратов)

«Астана» (Нур-Султан, Казахстан)

«Енисей» (Красноярский край)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

МБА (Москва)

БК «Нижний Новгород»

«Парма-Парибет» (Пермский край)

БК «Самара»

УНИКС (Казань)

«Цмоки-Минск» (Беларусь)

ЦСКА (Москва)



По итогам минувшего сезона Суперлиги-1 МБА заняла девятое место (12 побед – 16 поражений) и не пробилась в плей-офф. «Самара» финишировала на пятой строчке в регулярном чемпионате (17 побед – 11 поражений) и вышла в полуфинал, где уступила будущему победителю, «Уралмашу» (0-3).

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