Назван кандидат на роль сменщика Пашутина в «Уралмаше»

Российский специалист Михаил Терехов, который в минувшем сезоне возглавлял БК «Новосибирск», близок к назначению на пост главного тренера «Уралмаша», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



По итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1 «Новосибирск» под руководством Михаила Терехова занял восьмое место с показателями 15 побед и 13 поражений. В первом раунде плей-офф команда уступила будущему победителю – екатеринбургскому «Уралмашу» (0-3).



Ранее 39-летний тренер возглавлял ярославский «Буревестник», барнаульский «АлтайБаскет», мужскую сборную Сирии и грузинскую «Мегу».

Накануне клуб Единой лиги ВТБ «Парма» объявила о назначении Евгения Пашутина на должность главного тренера. Пашутин принял «Уралмаш» в январе этого года и привёл екатеринбургскую команду к победе в Суперлиге-1, выиграв 23 матча подряд.