«Енисей» определился с главным тренером

Хорватский специалист Дражен Анзулович останется на посту главного тренера красноярского «Енисея», информирует телеграм-канал «Свободный агент». Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о продлении контракта на своём официальном сайте.
Источник отмечает, что в «Енисее» довольны работой 55-летнего тренера. Речь идёт о прогрессе российских игроков и отношении Анзуловича к легионерам.
В минувшем сезоне «Енисей» занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ с показателями 6 побед и 12 поражений. В четвертьфинальной серии плей-офф команда из Красноярска уступила санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).
Сегодня в Москве на заседании Совета Единой лиги ВТБ был утверждён состав участников и формат проведения чемпионата-2022/2023. В новом сезоне в турнире сыграют двенадцать команд. Дебютантами Единой лиги ВТБ станут представители Суперлиги-1 – московская МБА и «Самара».
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