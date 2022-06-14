«Енисей» определился с главным тренером

Хорватский специалист Дражен Анзулович останется на посту главного тренера красноярского «Енисея», информирует телеграм-канал «Свободный агент». Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о продлении контракта на своём официальном сайте.



Источник отмечает, что в «Енисее» довольны работой 55-летнего тренера. Речь идёт о прогрессе российских игроков и отношении Анзуловича к легионерам.



В минувшем сезоне «Енисей» занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ с показателями 6 побед и 12 поражений. В четвертьфинальной серии плей-офф команда из Красноярска уступила санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).

Сегодня в Москве на заседании Совета Единой лиги ВТБ был утверждён состав участников и формат проведения чемпионата-2022/2023. В новом сезоне в турнире сыграют двенадцать команд. Дебютантами Единой лиги ВТБ станут представители Суперлиги-1 – московская МБА и «Самара».