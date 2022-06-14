Кущенко объяснил причины отклонения заявок «Уралмаша» и «Руны» на участие в чемпионате

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил решение отклонить заявки чемпиона Суперлиги-1 екатеринбургского «Уралмаша» и серебряного призера московской «Руны» на вступление в состав участников турнира в сезоне-2022/2023.



«Они очень прилично развиваются, но по причинам строгого регламента и жёстких условий соответствия они пока не стали участниками. Мы уведомили, что им надо сделать и улучшить, чтобы в дальнейшем стать участниками Единой лиги ВТБ.



Заявки на вступление были тщательно обработаны и проанализированы – мы уважаем все четыре клуба, которые подали документы. После детального анализа было принято решение допустить «Самару» и МБА, но, это важно подчеркнуть, они приняты с испытательным сроком на один сезон. Мы проверяли по финансовой состоятельности не только новичков, но и тех, кто уже участвовал, так как сейчас непростая экономическая ситуация. И «Енисей», и «Парма», и «Нижний Новгород», и «Автодор» – все получили подтверждения о состоятельности. Также важно, что клубы из Казахстана («Астана») и Белоруссии («Цмоки-Минск») остаются», – приводит слова Кущенко ТАСС.



Кущенко отметил, что через год «Уралмаш» и «Руна» могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ.